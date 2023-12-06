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    Школьница в Петербурге рассказала одноклассникам о сексуальном насилии дома. Мать забрала ее документы

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    Ученица девятого класса школы в Красносельском районе заявила, что дома она подвергается сексуальному насилию. Педагоги сообщили об этом матери девочки, но она всё отрицала, а после — забрала документы дочери из школы.

    Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, школьница рассказала о сексуальном насилии одноклассникам в присутствии учителя математики.

    Девочка перешла в новую школу в этом году. Ее мать якобы сообщала классному руководителю, что дочь посещала психолога в предыдущей школе, так как ранее подвергалась насилию.

    В сентябре с девятиклассницей работал педагог-психолог в новой школе, но в октябре девочка сломала ногу и не могла посещать занятия. В ноябре мать пригласили на беседу по поводу неуспеваемости дочери. Зашел разговор и том, что школьница рассказала одноклассникам. Мама удивилась услышанному и стала всё отрицать, а в конце ноября она якобы самостоятельно забрала документы дочери из школы.

    По данным «Фонтанки», девятиклассница живет с мамой, братом и отчимом. Дирекция школы обратилась в полицию.

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