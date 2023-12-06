Школьница в Петербурге рассказала одноклассникам о сексуальном насилии дома. Мать забрала ее документы

Ученица девятого класса школы в Красносельском районе заявила, что дома она подвергается сексуальному насилию. Педагоги сообщили об этом матери девочки, но она всё отрицала, а после — забрала документы дочери из школы.



Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, школьница рассказала о сексуальном насилии одноклассникам в присутствии учителя математики.

Девочка перешла в новую школу в этом году. Ее мать якобы сообщала классному руководителю, что дочь посещала психолога в предыдущей школе, так как ранее подвергалась насилию.