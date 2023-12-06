В центре Луганска взорвали депутата: новости СВО за 6 декабря

Машину депутата Олега Попова взорвали в центре Луганска Скриншот: Следком / T.me Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 6 декабря.

В Подмосковье убили народного депутата Украины В Подмосковной деревне Супонево нашли тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что его обнаружили на территории парка одного из коттеджных поселков. Неизвестный несколько раз выстрелил в народного депутата. — По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте, — говорится в сообщении Следственного комитета.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Кива был депутатом Рады с 2019 по 2022 год. С 2017 года возглавлял Социалистическую партию Украины, от которой в 2019 году баллотировался в президенты, набрав в первом туре 0,03% голосов. Незадолго до спецоперации Илья Кива предлагал объединить Украину и Россию, называл Владимира Путина «великим правителем», говорил, что «украинскому народу нужно освобождение», а «украинцы, белорусы, россияне — это один народ». После начала СВО Кива перебрался в Москву, а уже в апреле сообщил, что готовится просить политического убежища в России.

Российский МИД назвал западные самолеты на Украине законной целью для ВС РФ Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге, назвала истребители F-16, которые страны НАТО поставят Киеву, законной целью для российских военнослужащих. — В реальности риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают. Для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения, — отметила Захарова.





По ее словам, НАТО продолжает интенсивно вооружать украинскую армию и «на очереди поставки ВСУ тактических истребителей», для чего была создана коалиция стран.

В Луганске взорвали машину депутата. Он погиб Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в центре Луганска взорвали машину депутата Народного совета ЛНР Олега Попова. — И снова теракт — взорван Олег Попов. В центре Луганска террористы взорвали автомобиль. Это произошло возле стадиона в центре города. По предварительным данным, вследствие взрыва ранен депутат Народного совета ЛНР Олег Попов, — написал Рогов у себя в телеграм-канале. Позднее Следственный комитет сообщил, что Попов погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки.

— Днем 6 декабря 2023 года в г. Луганске в результате детонации в автомобиле неустановленного устройства погиб депутат первого и третьего созывов Народного совета ЛНР Олег Попов, — говорится в сообщении ведомства. — Расследование проводится при оперативном сопровождении УФСБ России по ЛНР.

Следком / T.me

Евросоюз создаст единый оборонный рынок В Евросоюзе намерены создать общеевропейский оборонный рынок, чтобы расширить сотрудничество и избежать международных рисков. Как пишет издание Euractiv со ссылкой на документы Еврокомиссии, подобные риски создаются во время кризисов, когда из-за ужесточения экспортного контроля или логистических проблем ухудшается работа международных рынков. Такая ситуация грозит сокращением поставок оборонной продукции.



— Более интегрированный и конкурентоспособный европейский рынок оборонной продукции позволит европейской оборонной технологической и промышленной базе извлекать выгоду из эффекта масштаба, повышая эффективность своих промышленных организаций, — говорится в одном из документов. В Сочи отменили фейерверки, чтобы помочь военным Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что новогодних и рождественских фейерверков в городе в этом году не будет, а сэкономленные деньги направят на помощь военным, которые находятся на передовой.

— Средства направим на передовую СВО для поддержки наших защитников Отечества. Гостиничные и ресторанные комплексы, организации и жителей, кто планировал использовать дорогостоящие салюты и фейерверки, призываем присоединиться к инициативе, — написал Копайгородский у себя в телеграм-канале, пообещав, что городской координационный совет проследит за поступлениями, публично отчитается о сумме собранных средств и их реализации.

По словам Копайгородского, во время рождественских и новогодних каникул мэрия собирается «сделать акцент» на укреплении семейных ценностей, отечественной культуре и патриотической тематике, а масштабные мероприятия отложат до времени, когда «наши ребята с победой вернутся домой к своим семьям».