    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как -15

    1 м/с, южн

    773мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.78eur100.14

    Спецоперация на Украине

    В центре Луганска взорвали депутата: новости СВО за 6 декабря

    Главное, что случилось за эти сутки

    918
    11 комментариев
    Машину депутата Олега Попова взорвали в центре Луганска
    Машину депутата Олега Попова взорвали в центре ЛуганскаСкриншот: Следком / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 6 декабря.

    В Подмосковье убили народного депутата Украины

    В Подмосковной деревне Супонево нашли тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что его обнаружили на территории парка одного из коттеджных поселков. Неизвестный несколько раз выстрелил в народного депутата.

    — По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте, — говорится в сообщении Следственного комитета.


    Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    Кива был депутатом Рады с 2019 по 2022 год. С 2017 года возглавлял Социалистическую партию Украины, от которой в 2019 году баллотировался в президенты, набрав в первом туре 0,03% голосов.

    Незадолго до спецоперации Илья Кива предлагал объединить Украину и Россию, называл Владимира Путина «великим правителем», говорил, что «украинскому народу нужно освобождение», а «украинцы, белорусы, россияне — это один народ». После начала СВО Кива перебрался в Москву, а уже в апреле сообщил, что готовится просить политического убежища в России.

    Российский МИД назвал западные самолеты на Украине законной целью для ВС РФ

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге, назвала истребители F-16, которые страны НАТО поставят Киеву, законной целью для российских военнослужащих.

    — В реальности риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают. Для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения, — отметила Захарова.


    По ее словам, НАТО продолжает интенсивно вооружать украинскую армию и «на очереди поставки ВСУ тактических истребителей», для чего была создана коалиция стран.

    В Луганске взорвали машину депутата. Он погиб

    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в центре Луганска взорвали машину депутата Народного совета ЛНР Олега Попова.

    — И снова теракт — взорван Олег Попов. В центре Луганска террористы взорвали автомобиль. Это произошло возле стадиона в центре города. По предварительным данным, вследствие взрыва ранен депутат Народного совета ЛНР Олег Попов, — написал Рогов у себя в телеграм-канале.

    Позднее Следственный комитет сообщил, что Попов погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки.

    — Днем 6 декабря 2023 года в г. Луганске в результате детонации в автомобиле неустановленного устройства погиб депутат первого и третьего созывов Народного совета ЛНР Олег Попов, — говорится в сообщении ведомства. — Расследование проводится при оперативном сопровождении УФСБ России по ЛНР.

    Следком / T.me

    Евросоюз создаст единый оборонный рынок

    В Евросоюзе намерены создать общеевропейский оборонный рынок, чтобы расширить сотрудничество и избежать международных рисков. Как пишет издание Euractiv со ссылкой на документы Еврокомиссии, подобные риски создаются во время кризисов, когда из-за ужесточения экспортного контроля или логистических проблем ухудшается работа международных рынков. Такая ситуация грозит сокращением поставок оборонной продукции.


    — Более интегрированный и конкурентоспособный европейский рынок оборонной продукции позволит европейской оборонной технологической и промышленной базе извлекать выгоду из эффекта масштаба, повышая эффективность своих промышленных организаций, — говорится в одном из документов.

    В Сочи отменили фейерверки, чтобы помочь военным

    Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что новогодних и рождественских фейерверков в городе в этом году не будет, а сэкономленные деньги направят на помощь военным, которые находятся на передовой.

    — Средства направим на передовую СВО для поддержки наших защитников Отечества. Гостиничные и ресторанные комплексы, организации и жителей, кто планировал использовать дорогостоящие салюты и фейерверки, призываем присоединиться к инициативе, — написал Копайгородский у себя в телеграм-канале, пообещав, что городской координационный совет проследит за поступлениями, публично отчитается о сумме собранных средств и их реализации.

    По словам Копайгородского, во время рождественских и новогодних каникул мэрия собирается «сделать акцент» на укреплении семейных ценностей, отечественной культуре и патриотической тематике, а масштабные мероприятия отложат до времени, когда «наши ребята с победой вернутся домой к своим семьям».

    Машину депутата Олега Попова взорвали в центре Луганска
    Машину депутата Олега Попова взорвали в центре ЛуганскаСкриншот: Следком / T.me

    По теме

    ВзрывДепутатУбийствоМашинаЛуганскВерховная РадаИлья КиваОлег ПоповСледственный комитетРоссияУкраинаСВОСпецоперацияСочиВоенные

    Комментарии 11

    Гость06 Дек 2023 в 20:45
    Собакам собачья смерть.
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close