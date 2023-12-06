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    Опрос «Фонтанки». Телефоны на уроках — теперь вне закона

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    Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»
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    Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект о запрете на использование телефонов на уроках в школе. Финальная версия вышла даже жестче, чем изначально планировалось: авторы хотели разрешить смартфоны в учебных целях, но в итоге этот пункт пропал из законопроекта.

    Вместе с тем наличие телефона с камерой — это не только способ отвлечься от уроков, но и единственный аргумент ребенка в конфликте с учителем. Доказать факт оскорблений, буллинга или некомпетентности учителя одними своими словами невозможно — слово учителя всегда перевесит. А вот видеозапись — новая царица доказательств.

    С другой стороны, дети нередко злоупотребляют этим сильным инструментом, используя его во зло. То сами провоцируют учителя на эмоции, выкладывая затем в соцсети реакцию, то оскорбительным образом монтируют безобидные ролики. И тогда телефон действительно становится мощным оружием нападения, а не защиты и представляет угрозу для чести и достоинства не только конкретного учителя, но и всей школы и даже системы образования целиком. Как раз то, что сейчас и пытаются запретить депутаты своим законопроектом.

    Соблюсти баланс интересов ученика и огромной забюрократизированной системы очень трудно. То, что в данном случае законодатель встает на защиту второй, понятно. Аргументы против тоже очевидны, но уже не имеют значения: закон, считай, уже принят. Другое дело, что мы живем в России, и как именно и чьими силами запрет на телефоны будет исполняться в реальности — большой вопрос. Денег на создание в школах особой противотелефонной службы законопроект не предусматривает.

    При этом в системе координат ученик — школа присутствует, подчас до обидного незримо, еще один актор — родитель. Те, кто хорошо знают свои права и обладают известной степенью настойчивости и смелости, добиваются подчас удивительных результатов, вплоть до увольнения неугодных учителей. Да и сама система, встречая более-менее жесткий отпор, нередко уходит от борьбы в таких случаях и отдает на заклание педагогов, порой совершенно несправедливо, но дальновидно.

    Так что мнение родителей также очень важно в таком, казалось бы, незначительном вопросе, как телефон на уроке.

    Поддерживаете ли вы полный запрет на использование телефонов во время уроков?

    Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

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