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    Суд арестовал жителя Тулы, который зарезал годовалого сына

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    Суд арестовал жителя Тулы по уголовному делу об убийстве малолетнего. Мужчину обвиняют в том, что он зарезал своего годовалого сына, сообщает 6 декабря Следственный комитет региона.

    СУ СК России по Тульской области

    Следствие установило, что ребенку нанесли смертельное ножевое ранение в живот 4 декабря в квартире дома в поселке Молодежный Ленинского района. В этот момент вместе с малышом находился его отец. Следствие полагает, что он убил сына из личной неприязни.

    В Управлении МВД по Тульской области сообщали, что мужчину задержали в двух километрах от места преступления, когда он пытался совершить суицид в поле.

    На допросе отец мальчика признал вину. Источник агентства РИА Новости уточнял, что обвиняемый состоит на учете у психиатра, а трагедия произошла в доме его родителей, которые ушли по делам, оставив ребенка с отцом. Малыш плакал и не успокаивался, что и спровоцировало мужчину.

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