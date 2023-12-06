Суд арестовал жителя Тулы, который зарезал годовалого сына

Суд арестовал жителя Тулы по уголовному делу об убийстве малолетнего. Мужчину обвиняют в том, что он зарезал своего годовалого сына, сообщает 6 декабря Следственный комитет региона.
СУ СК России по Тульской области
Следствие установило, что ребенку нанесли смертельное ножевое ранение в живот 4 декабря в квартире дома в поселке Молодежный Ленинского района. В этот момент вместе с малышом находился его отец. Следствие полагает, что он убил сына из личной неприязни.
В Управлении МВД по Тульской области сообщали, что мужчину задержали в двух километрах от места преступления, когда он пытался совершить суицид в поле.
На допросе отец мальчика признал вину. Источник агентства РИА Новости уточнял, что обвиняемый состоит на учете у психиатра, а трагедия произошла в доме его родителей, которые ушли по делам, оставив ребенка с отцом. Малыш плакал и не успокаивался, что и спровоцировало мужчину.