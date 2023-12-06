«Работают не очень охотно». Министр юстиции назвал иностранцев в российских колониях большой проблемой

Иностранцев, которые отбывают наказание в российских исправительных колониях, министр юстиции РФ Константин Чуйченко назвал «большой проблемой». Таковых насчитывается около 17 тысяч человек, и, по словам министра, они не слишком усердно работают, хотя их надо содержать.



Чуйченко отметил, что это «очень большая проблема», поскольку иностранцев надо кормить и смотреть за ними, а работают они «не очень охотно», пишет РИА Новости. Власти в их родных странах «не всегда идут на сотрудничество в плане приема этих людей для отбытия наказания у себя на родине», сказал министр на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

