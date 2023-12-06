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    В ноябре спрос на квартиры в новостройках Петербурга и области вырос на 6%

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    В ноябре 2023 года на первичном рынке Петербурга и области продали около 9,5 тысяч квартир. Как сообщает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость», это на 6% больше, чем в октябре. Для сравнения, в ноябре прошлого года заключили 5,5 тысяч сделок.

    Как отметила директор КЦ «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева, рост спроса связан как с сезонным фактором, так и с внешними обстоятельствами. В этом сезоне на принятие решения о покупке квартиры влияли возможное предстоящее увеличение первоначального взноса и ключевой ставки, а также инфляция и изменение условий выдачи кредитов.

    Доля ипотеки в ноябре на 4 п.п. превысила октябрьские значения и снова достигла пиковых значений за год — 88%. Средний бюджет сделки в ноябре составил 7,9 млн рублей, а цена квадратного метра в сентябре и октябре держалась на уровне 227 тыс. рублей за кв. м, в в ноябре поднявшись на 1,6% до до 231 тыс. рублей. В пригородной зоне Ленинградской области средняя цена «квадрата» почти не изменилась и составила 145,5 тыс. рублей за кв. м.

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