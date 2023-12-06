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    Суд Петербурга оправдал полицейского после обвинений в халатности и превышении полномочий. Ему дано право на реабилитацию

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    Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении оперуполномоченного группы уголовного розыска УМВД России по Центральному району Олега Полторацкого. Мужчина обвинялся в халатности и превышении должностных полномочий, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города 6 декабря. Его оправдали с правом на реабилитацию.

    Дело разворачивалось весной 2020 года. По версии следствия, Полторацкий забрал из материалов книги учета заявлений о преступлениях (КУСП) от 3 апреля 2020 года изъятый в ходе расследования травматический пистолет, после чего вернул оружие Зауру Каримову. Полторацкий также взял с мужчины расписку о возврате оружия, после чего приобщил ее к материалу проверки. Чуть позднее, 4 июня 2020 года, Заур Каримов выстрелил в студента СПбГУ. Пострадавшего госпитализировали, 13-го числа он умер.

    Кроме того, по версии следствия, оперуполномоченный группы с 24 апреля по 3 мая 2020 года должен был расследовать уголовное дело о мошенничестве, фигурантами которого являлись неустановленные сотрудники ООО «Рубин». Однако Полторацкий не принял мер для проверки, дав отказ в возбуждении уголовного дела.

    Принятое им процессуальное решение в виде постановления об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено, и 26 июня вновь возбуждено. При этом Полторацкий снова не стал проводить проверку, после чего снова было принято процессуальное решение об отказе в расследовании.

    «Полторацкий вину не признал. За ним признано право на реабилитацию», — говорится в сообщении.

    Суд оправдал полицейского по статье «Превышение должностных полномочий» в связи с непричастностью к совершению преступления, а по статье «Халатность» — в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

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