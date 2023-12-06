Суд Петербурга оправдал полицейского после обвинений в халатности и превышении полномочий. Ему дано право на реабилитацию

Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении оперуполномоченного группы уголовного розыска УМВД России по Центральному району Олега Полторацкого. Мужчина обвинялся в халатности и превышении должностных полномочий, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города 6 декабря. Его оправдали с правом на реабилитацию.

Дело разворачивалось весной 2020 года. По версии следствия, Полторацкий забрал из материалов книги учета заявлений о преступлениях (КУСП) от 3 апреля 2020 года изъятый в ходе расследования травматический пистолет, после чего вернул оружие Зауру Каримову. Полторацкий также взял с мужчины расписку о возврате оружия, после чего приобщил ее к материалу проверки. Чуть позднее, 4 июня 2020 года, Заур Каримов выстрелил в студента СПбГУ. Пострадавшего госпитализировали, 13-го числа он умер.