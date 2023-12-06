Госдума расширила полномочия президента РФ по мерам против лиц из недружественных стран

Госдума РФ приняла в третьем чтении нормы, позволяющие президенту России вводить временное управление имуществом лиц из недружественных стран, передает 6 декабря ТАСС.
Новелла оформлена в виде поправок к II чтению законопроекта о поэтапном реформировании института индивидуальных инвестиционных счетов. Сейчас подобные меры регулируются указом президента.
Новые правила расширят полномочия президента РФ по введению мер в экономике в связи с недружественными действиями иностранных государств.
Так, президент получит право вводить временное управление в отношении находящегося на территории РФ движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, которые принадлежат лицам из недружественных государств. Также глава России сможет вводить особый порядок обращения взыскания на денежные средства таких лиц и особый порядок исполнения обязательств перед ними.
Нормы вступят в силу со дня официального опубликования и будут применяться к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года, уточняет агентство.