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    Госдума расширила полномочия президента РФ по мерам против лиц из недружественных стран

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    13 комментариев

    Госдума РФ приняла в третьем чтении нормы, позволяющие президенту России вводить временное управление имуществом лиц из недружественных стран, передает 6 декабря ТАСС.

    Новелла оформлена в виде поправок к II чтению законопроекта о поэтапном реформировании института индивидуальных инвестиционных счетов. Сейчас подобные меры регулируются указом президента.

    Новые правила расширят полномочия президента РФ по введению мер в экономике в связи с недружественными действиями иностранных государств.

    Так, президент получит право вводить временное управление в отношении находящегося на территории РФ движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, которые принадлежат лицам из недружественных государств. Также глава России сможет вводить особый порядок обращения взыскания на денежные средства таких лиц и особый порядок исполнения обязательств перед ними.

    Нормы вступят в силу со дня официального опубликования и будут применяться к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года, уточняет агентство.

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    Комментарии 13

    KVetka06 Дек 2023 в 16:35
    Новелла
    +0−0
    Гость06 Дек 2023 в 16:16
    Я в а....е
    +3−0
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