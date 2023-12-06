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    «Отличная погода». Велосипедист-морж прокатился по центру Петербурга

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    12 комментариев

    читатель «Фонтанки» Дмитрий

    Неожиданное зрелище наблюдали автомобилисты морозным утром 6 декабря в центре Петербурга. По набережной бодро катил почти голый велосипедист.

    Велосипедиста в одних трусах заметил на Университетской набережной читатель «Фонтанки». Мужчина двигался по правому краю проезжей части, затем показал рукой, что намерен совершить маневр, и повернул налево на Благовещенский мост. Происходило это в 10:35 и в –14 градусов.

    «Ничего необычного. Просто Санкт-Петербург и человек, поворачивающий на велосипеде. Отличная погода», — иронично комментирует читатель.

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