«Отличная погода». Велосипедист-морж прокатился по центру Петербурга

читатель «Фонтанки» Дмитрий
Неожиданное зрелище наблюдали автомобилисты морозным утром 6 декабря в центре Петербурга. По набережной бодро катил почти голый велосипедист.
Велосипедиста в одних трусах заметил на Университетской набережной читатель «Фонтанки». Мужчина двигался по правому краю проезжей части, затем показал рукой, что намерен совершить маневр, и повернул налево на Благовещенский мост. Происходило это в 10:35 и в –14 градусов.
«Ничего необычного. Просто Санкт-Петербург и человек, поворачивающий на велосипеде. Отличная погода», — иронично комментирует читатель.