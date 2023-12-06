В здании бывшего Варшавского вокзала открыли филиал Библиотеки имени Лермонтова

Филиал Библиотеки имени Лермонтова — «Читай-клуб» — открылся в фудмолле Vokzal 1853, расположенном в здании бывшего Варшавского вокзала.



В пространстве сообщают, что теперь там можно брать книги, записываться в городские библиотеки и получить бесплатный доступ к ЛитРес и MyBook. Сюда же можно будет заказать любую книгу из библиотечной сети. Библиотека открыта ежедневно с 12:00 до 20:00 на первом этаже.



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