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    В здании бывшего Варшавского вокзала открыли филиал Библиотеки имени Лермонтова

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    3 комментария

    Филиал Библиотеки имени Лермонтова — «Читай-клуб» — открылся в фудмолле Vokzal 1853, расположенном в здании бывшего Варшавского вокзала.

    В пространстве сообщают, что теперь там можно брать книги, записываться в городские библиотеки и получить бесплатный доступ к ЛитРес и MyBook. Сюда же можно будет заказать любую книгу из библиотечной сети. Библиотека открыта ежедневно с 12:00 до 20:00 на первом этаже.

    Основу ассортимента «книжного уголка» составляют новинки художественной литературы и нон-фикшн, книги и журналы об искусстве и истории города.

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