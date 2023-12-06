Стартовал арт-проект «Делись энергией вдохновения» от участников Специальной Олимпиады России в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске во время турнира Специальной Олимпиады России открылась выставка работ атлетов с ментальными особенностями. Их произведения в рамках проекта «Делись энергией вдохновения» рассказывают о том, что вдохновляет спортсменов на победу в соревнованиях.

Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Коллажи спортсмены создавали во время арт-практик, которые организовала компания «Газпром нефть» совместно со Специальной Олимпиадой России. Вместе с современными художниками они воплотили в своих работах мысли о занятиях спортом, вдохновении и источниках силы и энергии. После Ханты-Мансийска выставку покажут в других городах Ямало-Ненецкого автономного округа, Петербурге, Москве, Омске, Оренбурге, Томске и Тюмени. Таким образом планируется привлечь внимание к Специальной Олимпиаде, главная цель которой — не медали, а возможность общаться, находить энергию и заряжать ей других.

«Я занимаюсь боулингом и футболом, это очень активные виды спорта, они дают мне хорошее настроение и энергию, — рассказала участница Специальной Олимпиады Анна Богданова. — Мне нравится кидать шары и сбивать кегли. Когда я волнуюсь перед выходом на спортивную площадку, мой тренер всегда подбадривает меня и говорит: «Аня, у тебя все получится». И после этого я выхожу играть на поле и иногда даже побеждаю. Поэтому я нарисовала космический боулинг, где вместо шара красивая планета, и написала на картине: «Аня, у тебя все получится».



Уже много лет движение Специальной Олимпиады занимается тем, чтобы люди с ментальными особенностями могли заниматься спортом и реализовывать себя. Каждый год в 190 странах проводится более 50 тыс. соревнований по 32 видам спорта олимпийского типа. Движением уже охвачено больше 3 млн спортсменов, 300 тыс. тренеров и почти 700 тыс. волонтеров.

«Наши спортсмены — не только атлеты, но и, без преувеличения, героические люди, которые могут поделиться своими идеями и энергией, раскрыться в творчестве и искусстве, показать на собственном примере, как можно преодолеть, казалось бы, непреодолимые трудности, — говорит Ольга Слуцкер, президент Специальной Олимпиады России. — Это стало возможным в том числе благодаря их участию в арт-проектах, организованных «Газпром нефтью».

Работы спортсменов можно будет увидеть и на корпоративном календаре «Газпром нефти» на 2024 год, каждая страница которого, помимо коллажа, содержит заряжающий энергией призыв.



«Наша компания уже не первый год привлекает современных художников к сотрудничеству, — заметил Александр Дыбаль, заместитель генерального директора «Газпром нефти». — Работая с актуальным искусством, мы вместе создаем креативные проекты, позволяющие привлечь внимание общества к важным темам, в том числе и к инклюзии. Мы стремимся помочь реализовать себя не только людям с особенностями ментального развития, но и всем, кто хочет измениться сам и стать примером для других. Турнир Специальной Олимпиады дает такую возможность атлетам, и мы с радостью поддерживаем их проекты».