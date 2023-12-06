Громил салон и стрелял в сотрудников: петербуржец ответит перед судом за эффектную покупку автомобиля в Парголово

Выборгский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении петербуржца, устроившего дебош после покупки автомобиля в автосалоне в Парголово. В дилерском центре буквально развернулась сцена из боевика.
пресс-служба ГУ МВД России
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры города 6 декабря, события разворачивались 11 апреля 2022 года по адресу: 4-й Верхний переулок, дом 1А. По версии следствия, 51-летний мужчина приобрел в автосалоне подержанную машину, после чего, как полагается, решил покупку «обмыть».
В созвучие символическому жесту ныне обвиняемый попросил менеджера посигналить ему из купленного авто, однако звуковой сигнал не сработал. В ответ от покупателя последовала нецензурная брань. После мужчина начал громить технику в офисе, а затем выстрелил в упор в одного из менеджеров из газового пистолета.
Сотрудник автосалона получил химический ожог лица, дебошира же связали веревками и дождались правоохранителей.
«Вину в совершении преступлений мужчина признал, раскаялся, а также возместил причиненный ущерб», — говорится в сообщении.
Дело возбудили сразу по двум статьям: ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).