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    Громил салон и стрелял в сотрудников: петербуржец ответит перед судом за эффектную покупку автомобиля в Парголово

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    Выборгский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении петербуржца, устроившего дебош после покупки автомобиля в автосалоне в Парголово. В дилерском центре буквально развернулась сцена из боевика.

    пресс-служба ГУ МВД России

    Как рассказали в пресс-службе прокуратуры города 6 декабря, события разворачивались 11 апреля 2022 года по адресу: 4-й Верхний переулок, дом 1А. По версии следствия, 51-летний мужчина приобрел в автосалоне подержанную машину, после чего, как полагается, решил покупку «обмыть».

    В созвучие символическому жесту ныне обвиняемый попросил менеджера посигналить ему из купленного авто, однако звуковой сигнал не сработал. В ответ от покупателя последовала нецензурная брань. После мужчина начал громить технику в офисе, а затем выстрелил в упор в одного из менеджеров из газового пистолета.

    Сотрудник автосалона получил химический ожог лица, дебошира же связали веревками и дождались правоохранителей.

    «Вину в совершении преступлений мужчина признал, раскаялся, а также возместил причиненный ущерб», — говорится в сообщении.

    Дело возбудили сразу по двум статьям: ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

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