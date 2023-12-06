    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -15

    1 м/с, вос

    772мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.58eur99.13

    Признание и Влияние

    Осталась неделя до вручения премии «Фонтанки» — посмотрите, как финалисты стремятся привлечь голоса

    816
    1 комментарий
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Всего неделя осталась до того, как завершится голосование в ежегодной городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Сейчас особенно важен каждый голос, поэтому финалисты активно рекламируют свое участие в премии и призывают за них голосовать.

    В нашей премии, как в спорте — НИКАКОГО ДОПИНГА — только честные результаты. Но ничто не запрещает компаниям-финалистам привлекать голоса болельщиков на своих сайтах и в соцсетях. Ведь чем больше клиентов, сотрудников и друзей компании узнают о голосовании, тем больше шансов на победу.

    ПоделитьсяПоделиться

    И вы тоже можете выбрать победителя — в каждой из 10 номинаций, представленных на премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» в этом году. Для этого вам необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться (это поможет избежать накруток) и поставить галочку у компании, которую вы считаете достойной победы. Поторопитесь — голосование завершится 13 декабря в 18:00 мск.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close