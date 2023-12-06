Осталась неделя до вручения премии «Фонтанки» — посмотрите, как финалисты стремятся привлечь голоса

Всего неделя осталась до того, как завершится голосование в ежегодной городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Сейчас особенно важен каждый голос, поэтому финалисты активно рекламируют свое участие в премии и призывают за них голосовать.
В нашей премии, как в спорте — НИКАКОГО ДОПИНГА — только честные результаты. Но ничто не запрещает компаниям-финалистам привлекать голоса болельщиков на своих сайтах и в соцсетях. Ведь чем больше клиентов, сотрудников и друзей компании узнают о голосовании, тем больше шансов на победу.
И вы тоже можете выбрать победителя — в каждой из 10 номинаций, представленных на премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» в этом году. Для этого вам необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться (это поможет избежать накруток) и поставить галочку у компании, которую вы считаете достойной победы. Поторопитесь — голосование завершится 13 декабря в 18:00 мск.