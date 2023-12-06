В здании Росгвардии напротив Троицкого собора в Петербурге дымит крыша

Пожарные расчеты работают на Измайловском проспекте, где горит здание, в котором расположено одно из подразделений Росгвардии по СЗФО.
«Фонтанка.ру»
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, сообщение о пожаре в трехэтажном здании напротив Троицкого собора поступило около половины первого дня. Очаг возгорания находится на чердаке здания. Ведется работа по тушению.
«Фонтанка.ру»
На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Из-за тушения пожара затруднено движение на прилегающих улицах.