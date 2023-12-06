    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -15

    1 м/с, вос

    772мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.58eur99.13

    В здании Росгвардии напротив Троицкого собора в Петербурге дымит крыша

    1728
    6 комментариев

    Пожарные расчеты работают на Измайловском проспекте, где горит здание, в котором расположено одно из подразделений Росгвардии по СЗФО.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Фонтанка.ру»

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, сообщение о пожаре в трехэтажном здании напротив Троицкого собора поступило около половины первого дня. Очаг возгорания находится на чердаке здания. Ведется работа по тушению.

    «Фонтанка.ру»

    На данный момент информации о пострадавших не поступало.

    Из-за тушения пожара затруднено движение на прилегающих улицах.

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарКрышаКровля
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close