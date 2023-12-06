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    Участники СВО получат право без очереди приходить на прием к председателю Заксобрания. Но только раз в году

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    В Петербурге участники специальной военной операции и члены их семей раз в год получат право приходить на прием к главе Законодательного собрания без очереди. Соответствующий законопроект парламент 6 декабря принял на заседании в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

    Авторами инициативы являются депутаты от «Единой России» Михаил Барышников, Всеволод Беликов и Денис Четырбок.

    Приоритетное право на прием участники СВО и их семьи получают в региональный день приема, он в Петербурге проводится каждый третий понедельник мая.

    Ранее парламент принял законопроект, который позволяет участникам СВО без очереди попадать на прием к чиновникам.

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