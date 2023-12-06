Смольный рассказал, как будет работать общественный транспорт в Новый год и Рождество

Общественный транспорт Петербурга будет работать в новогоднюю ночь и Рождество. Об этом рассказал 6 декабря в ходе заседания правительства Петербурга вице-губернатор Кирилл Поляков. «В новогоднюю и рождественскую ночь метрополитен у нас будет работать», — сказал он.



По словам Полякова, также определены маршруты наземного транспорта, которые будут помогать людям добираться до мест проведения мероприятий. «В том числе на богослужения в храмах в рождественскую ночь», — отметил он.

Движение автотранспорта по Невскому проспекту планируется прекратить в 21:00 31 декабря, уточнил глава комитета по культуре Фёдор Болтин. Напомним, в прошлые годы остановка движения по главной магистрали происходила без предварительного предупреждения.