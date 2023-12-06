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    Российский пожарный 20 минут реанимировал собаку с помощью кислородной маски и искусственного дыхания

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    Пожарные в Петропавловске-Камчатском спасли из горящей квартиры двух человек и собаку — её спасатель МЧС реанимировал более 20 минут.

    Как сообщает 6 декабря краевое ГУ МЧС, пожар в двухкомнатной квартире в пятиэтажном доме на улице Молчанова возник минувшим вечером, около 22 часов. Через пять минут на место прибыли 17 сотрудников МЧС на двух автоцистернах и одной автолестнице. Они выяснили, что 16 человек уже вышли из дома на улицу, а двое остались в горящей квартире. Пришлось вскрыть дверь. Два человека уже были без сознания из-за отравления дымом. Их вынесли и передали сотрудникам скорой помощи, которые доставили их в больницу. Там же были две собаки. Одна к моменту прибытия спасателей погибла, надышавшись продуктами горения, а вторая была жива.

    Телеграм-канал ГУ МЧС приводит пост «ЧП Камчатка» с видеозаписью спасения. Очевидец рассказывает, что, пока медики увозили пострадавших, из квартиры вынесли собак и положили у подъезда. Маленькая собачка не подавала признаков жизни, а большую один из пожарных начал реанимировать.

    «Он на протяжении длительного времени прикладывал к ней кислородную маску, делал массаж сердца, растирал лапы. Собака задышала! Пожарные бережно унесли её с собой», — рассказал очевидец.

    «Пожарный, который спас собаку, Иван Бережнов. Он работает в третьей пожарно-спасательной части Петропавловска-Камчатского». — отмечают в МЧС.

    РИА Новости в управлении рассказали, что реанимация пса с помощью кислородной маски и искусственного дыхания заняла более 20 минут. Сейчас собака находится в одном из питомников в Петропавловске-Камчатском, её жизни ничто не угрожает.

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    Комментарии 26

    Гость06 Дек 2023 в 12:11
    Собака аж родила.
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