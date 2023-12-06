Российский пожарный 20 минут реанимировал собаку с помощью кислородной маски и искусственного дыхания

Пожарные в Петропавловске-Камчатском спасли из горящей квартиры двух человек и собаку — её спасатель МЧС реанимировал более 20 минут.



Как сообщает 6 декабря краевое ГУ МЧС, пожар в двухкомнатной квартире в пятиэтажном доме на улице Молчанова возник минувшим вечером, около 22 часов. Через пять минут на место прибыли 17 сотрудников МЧС на двух автоцистернах и одной автолестнице. Они выяснили, что 16 человек уже вышли из дома на улицу, а двое остались в горящей квартире. Пришлось вскрыть дверь. Два человека уже были без сознания из-за отравления дымом. Их вынесли и передали сотрудникам скорой помощи, которые доставили их в больницу. Там же были две собаки. Одна к моменту прибытия спасателей погибла, надышавшись продуктами горения, а вторая была жива.

