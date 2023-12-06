В Петербурге запретили сносить государственные здания с признаками памятника

В Петербурге запретят сносить здания, в отношении которых были поданы заявки о признании их выявленными памятниками. Соответствующий законопроект в окончательном третьем чтении Законодательное собрание приняло на заседании 6 декабря, передает корреспондент «Фонтанки».



Запрет на снос будет распространяться на здания, обладающие признаками объекта культурного наследия. Фактически это означает запрет на демонтаж, пока профильные органы власти рассматривают заявление о выявлении постройки в качестве памятника.



В окончательной версии эта мера защиты распространяется только на здания, которые находятся в госсобственности. Мера защиты начнет действовать 15 апреля 2024 года, так как с этого дня начнут действовать соответствующие изменения в федеральном законодательстве.

