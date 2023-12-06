    Сейчас

    -11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -11˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -15

    1 м/с, вос

    771мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.58eur99.13

    В Петербурге запретили сносить государственные здания с признаками памятника

    501
    1 комментарий

    В Петербурге запретят сносить здания, в отношении которых были поданы заявки о признании их выявленными памятниками. Соответствующий законопроект в окончательном третьем чтении Законодательное собрание приняло на заседании 6 декабря, передает корреспондент «Фонтанки».

    Запрет на снос будет распространяться на здания, обладающие признаками объекта культурного наследия. Фактически это означает запрет на демонтаж, пока профильные органы власти рассматривают заявление о выявлении постройки в качестве памятника.

    В окончательной версии эта мера защиты распространяется только на здания, которые находятся в госсобственности. Мера защиты начнет действовать 15 апреля 2024 года, так как с этого дня начнут действовать соответствующие изменения в федеральном законодательстве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Памятники архитектурыПамятникиАрхитектура ПетербургаЗаконодательное собрание Петербурга
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close