Приехал из Челябинска и погиб под Петербургом. Подробности тяжёлого ДТП с лосем

Мужчина проехал тысячи километров, чтобы погибнуть в ДТП в Кингисеппском районе Ленинградской области. Некоторые подробности стали известны «Фонтанке» 6 декабря.
ДТП произошло 5 декабря в 17:25 на 38-м километре подъезда к порту Усть-Луга. По данным полиции, 30-летний водитель «КИА Рио» сбил лося, перебегавшего проезжую часть. После встречи с лосем автомобиль, по данным «Фонтанки», врезался в силовое ограждение. Погибли лось и водитель, а пассажир (неустановленный мужчина) был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
По информации «Фонтанки», на «Рио» челябинские номера и сам водитель был из Челябинской области, машина принадлежит его родственнику. Водитель был довольно аккуратным: в 2023 году за ним числится только одно нарушение ПДД (правил остановки).