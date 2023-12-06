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    Приехал из Челябинска и погиб под Петербургом. Подробности тяжёлого ДТП с лосем

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    16 комментариев
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Мужчина проехал тысячи километров, чтобы погибнуть в ДТП в Кингисеппском районе Ленинградской области. Некоторые подробности стали известны «Фонтанке» 6 декабря.

    ДТП произошло 5 декабря в 17:25 на 38-м километре подъезда к порту Усть-Луга. По данным полиции, 30-летний водитель «КИА Рио» сбил лося, перебегавшего проезжую часть. После встречи с лосем автомобиль, по данным «Фонтанки», врезался в силовое ограждение. Погибли лось и водитель, а пассажир (неустановленный мужчина) был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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    По информации «Фонтанки», на «Рио» челябинские номера и сам водитель был из Челябинской области, машина принадлежит его родственнику. Водитель был довольно аккуратным: в 2023 году за ним числится только одно нарушение ПДД (правил остановки).

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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    Комментарии 16

    Гость06 Дек 2023 в 10:31
    лось приехал?
    +1−0
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