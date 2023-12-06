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    На 8–9 градусов ниже нормы. Похолодание в Петербурге набирает обороты

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Мороз и, возможно, даже солнце ждут сегодня петербуржцев. Так влияет антициклон.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 декабря в городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 10–12 градусов, местами до минус 15, днем составит минус 8–10 градусов. На дорогах местами гололедица.

    Как сообщает центр «ФОБОС», регион сегодня окажется под влиянием усиливающегося с востока морозного антициклона. Температурный фон на 8–9 градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы.

    7 и 8 декабря тоже будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, и ещё холоднее, чем сегодня — следующей ночью местами до минус 17 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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