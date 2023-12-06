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    «Яндекс» запускает донаты для музыкантов

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    Музыкальный сервис «Яндекс Музыка» с 6 декабря добавляет функцию донатов для артистов для монетизации их треков и не будет удерживать комиссию с них, пишут «Ведомости». Кроме того, платформа за счет собственных средств обещает удваивать вознаграждение музыкантам за релиз нового контента. На это планируется выделить 100 млн рублей в 2024 году.

    С помощью внедрения донатов (денежных пожертвований пользователей) и допвыплат сервис не только предлагает музыкантам новые возможности, но рассчитывает привлечь новых пользователей.

    Ключевые музыкальные сервисы в России развивают экосистемы, среди которых «Яндекс Музыка», «VK Музыка» (принадлежит VK), «Звук» (входит в подписку «Сберпрайм»), «МТС Музыка» (принадлежит МТС). «Яндекс Музыка» первой в стране вводит донаты для артистов. Параллельно VK развивает платформу VK Donut для авторов сообществ «ВКонтакте».

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