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    К Земле приближается потенциально опасный астероид диаметром 1,2 километра

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    Астероид 139622 (2001 QQ142), который считается потенциально опасным, пролетит 6 декабря на расстоянии примерно 5,5 миллионов километров от Земли со скоростью 6, 66 километра в секунду. Диаметр небесного тела — 1,2 километра, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр изучения околоземных объектов НАСА.

    По данным ученых, в полночь по московскому времени минимальное расстояние между астероидом и Землей составит чуть более 5,5 миллиона километров. Потенциально опасными считаются объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллионов километров.

    Астероид впервые заметили 22 августа 2001 года. Совершив виток, он через 22 года вернулся в поле наблюдения ученых.

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