К Земле приближается потенциально опасный астероид диаметром 1,2 километра

Астероид 139622 (2001 QQ142), который считается потенциально опасным, пролетит 6 декабря на расстоянии примерно 5,5 миллионов километров от Земли со скоростью 6, 66 километра в секунду. Диаметр небесного тела — 1,2 километра, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр изучения околоземных объектов НАСА.



По данным ученых, в полночь по московскому времени минимальное расстояние между астероидом и Землей составит чуть более 5,5 миллиона километров. Потенциально опасными считаются объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллионов километров.

