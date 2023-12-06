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    Путин проведет переговоры в ОАЭ и Саудовской Аравии

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    Президент России Владимир Путин отправился с визитом в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. На переговорах стороны в том числе обсудят взаимодействие в нефтяной сфере, а также урегулирование палестино-израильского конфликта. Переговоры пройдут с участием делегаций, а затем тет-а-тет, сообщает 5 декабря пресс-служба Кремля.

    Главу российского государства сопровождает глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, глава «Росатома» Алексей Лихачев.

    Также российского лидера сопровождает основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов и глава ВЭБ Игорь Шувалов.

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    Комментарии 5

    Гость06 Дек 2023 в 00:57
    Смеяться или плакать?..)
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