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    ДТП на Кубани. Пассажиров доставали из покореженного автобуса, погибли женщина и оба водителя

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    На трассе Славянск-на-Кубани — Темрюк столкнулись маршрутный автобус Iveco и бензовоз на платформе КамАЗа. Kuban24.tv сразу после аварии 5 декабря сообщало о трех погибших — 35-летнем водителе бензовоза, 62-летнем водителе маршрутки и 68-летней пассажирке.

    Главное управление МВД Красноярского края после аварии, произошедшей около 16.00 информировало о 7 пострадавших пассажирах маршрутки. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о 16 пострадавших — за ними в Славянский район вылетал вертолет санавиации Краснодарской краевой больницы № 1. ТАСС выяснил, что пятерым пассажирам потребовалась реанимация.

    По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу бензовозу, который лоб в лоб врезался в маршрутку. Пассажиров доставали из покореженного автобуса. Бензовоз лишился кабины — ее снесло. К счастью, разлива топлива и возгорания не было. Славянский межрайонный следственный отдел СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.

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    Гость05 Дек 2023 в 23:40
    бенzовоz.
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