ДТП на Кубани. Пассажиров доставали из покореженного автобуса, погибли женщина и оба водителя

На трассе Славянск-на-Кубани — Темрюк столкнулись маршрутный автобус Iveco и бензовоз на платформе КамАЗа. Kuban24.tv сразу после аварии 5 декабря сообщало о трех погибших — 35-летнем водителе бензовоза, 62-летнем водителе маршрутки и 68-летней пассажирке.



Главное управление МВД Красноярского края после аварии, произошедшей около 16.00 информировало о 7 пострадавших пассажирах маршрутки. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о 16 пострадавших — за ними в Славянский район вылетал вертолет санавиации Краснодарской краевой больницы № 1. ТАСС выяснил, что пятерым пассажирам потребовалась реанимация.