Госдеп США заявил, что Россия отклонила предложение по освобождению Уилана и Гершковича

Глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США передали российской стороне предложение по обмену осужденного за шпионаж Пола Уилана и арестованного по аналогичному обвинению Эвана Гершковича, но это предложение было отклонено, пишет 5 декабря «Интерфакс».
«Не проходит и недели без наших интенсивных действий, нацеленных на возвращение Пола и Эвана домой, и я скажу, что в последние недели мы сделали новое существенное предложение для их освобождения. Это предложение было отклонено Россией»,— заявил Миллер.
Представитель Госдепартамента подчеркнул, что США уже сделали множество предложений России, однако все они были отвергнуты.