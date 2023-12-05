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    Госдеп США заявил, что Россия отклонила предложение по освобождению Уилана и Гершковича

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    Глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США передали российской стороне предложение по обмену осужденного за шпионаж Пола Уилана и арестованного по аналогичному обвинению Эвана Гершковича, но это предложение было отклонено, пишет 5 декабря «Интерфакс».

    «Не проходит и недели без наших интенсивных действий, нацеленных на возвращение Пола и Эвана домой, и я скажу, что в последние недели мы сделали новое существенное предложение для их освобождения. Это предложение было отклонено Россией»,— заявил Миллер.

    Представитель Госдепартамента подчеркнул, что США уже сделали множество предложений России, однако все они были отвергнуты.

    Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в 2018 году. В 2020-м он был приговорен к 16 годам колонии по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Вину он не признал. В декабре 2022 года США заявили о намерении добиться его экстрадиции.

    В марте 2023 года сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге был задержан журналист Эван Гершкович. В отношении него было возбуждено уголовное дело о шпионаже. По данным ФСБ, Эван Гершкович по заданию американской стороны вел сбор сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий военно-промышленного комплекса России.

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