Госдеп США заявил, что Россия отклонила предложение по освобождению Уилана и Гершковича

Глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США передали российской стороне предложение по обмену осужденного за шпионаж Пола Уилана и арестованного по аналогичному обвинению Эвана Гершковича, но это предложение было отклонено, пишет 5 декабря «Интерфакс».



«Не проходит и недели без наших интенсивных действий, нацеленных на возвращение Пола и Эвана домой, и я скажу, что в последние недели мы сделали новое существенное предложение для их освобождения. Это предложение было отклонено Россией»,— заявил Миллер.

