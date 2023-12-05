В Белгородской области сбили три беспилотника

Система ПВО сбила три беспилотника самолетного типа в Белгородском районе вечером 5 декабря. По предварительной информации, пострадавших нет, но обломками поврежден легковой автомобиль, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито три БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. После падения обломков поврежден один легковой автомобиль в поселке Репном», — написал губернатор.

Он добавил, что обследование территории продолжается.

