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    В Белгородской области сбили три беспилотника

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    Система ПВО сбила три беспилотника самолетного типа в Белгородском районе вечером 5 декабря. По предварительной информации, пострадавших нет, но обломками поврежден легковой автомобиль, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито три БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. После падения обломков поврежден один легковой автомобиль в поселке Репном», — написал губернатор.

    Он добавил, что обследование территории продолжается.

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