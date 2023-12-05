Умер последний петербургский генерал КГБ

В Петербурге скончался генерал КГБ Кедров. Он начинал службу при Хрущеве, ушел в отставку при Ельцине, два месяца назад его поздравлял президент Путин.

Генерал-майор КГБ в отставке Алексей Кедров умер 5 декабря в Петербурге на 95-м году жизни. По информации «Фонтанки», он ушел из жизни около 6 часов утра в ведомственном госпитале. Кедров был последним генералом КГБ в городе.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Алексей Кедров начал службу в органах Госбезопасности СССР в 1956 году, в 70-х и в 80-х годах был заместителем начальника Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. В его подчинении служили секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и в прошлом глава ФСО России Евгений Муров.



Журналист «Фонтанки» бывал в гостях у Алексея Кедрова на Ординарной улице, где с середины 70-х годов он жил с супругой в небольшой двухкомнатной квартире. В апреле этого года они отметили 50-летний юбилей свадьбы.



В его последний день рождения, 1 октября, к нему приходили представители ФСБ и глава Петроградского района Евгений Омельницкий. В том числе они принесли ему личное поздравление от президента России Владимира Путина.

Алексей Кедров родился в 1928 году — через пять лет после окончания Гражданской войны. Дата и место похорон пока не определены.

