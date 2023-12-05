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    Politics: Власти Кипра запретили банкам проводить операции с рублем

    1961
    22 комментария

    Правительство Кипра обязало местные банки прекратить все операции в рублях в рамках «профилактических мер», выяснило местное издание Politics 5 декабря.

    Запрет ввели на фоне прибытия на остров правоохранителей США, которые занимаются расследованием обхода санкций против России. Издание отмечает, что американцы вскоре отправят в страну команду из 24 человек, в том числе сотрудников ФБР и агентства по борьбе с финансовыми преступлениями. Всего они рассмотрят 29 судебных дел, связанных с обходом ограничений.

    Также в юридических и бухгалтерских организациях начали проводить проверки по факту злоупотребления процедурой ускоренной регистрации бизнеса, с помощью которой россияне получали ВНЖ и разрешение на работу на Кипре.

    Как сообщает газета Cyprus Mail, внимание американских правоохранителей к финансовым делам россиян на Кипре привлек материал Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) о нарушениях санкционного режима в отношении РФ на Кипре, опубликованный еще в середине ноября. В нем говорится, например, об инвестициях российских бизнесменов на острове и скандале с «золотыми паспортами». Тогда президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что власти республики проведут собственное расследование и даже привлекут для этого зарубежных экспертов, но предупредил, что никому не позволено посягать на репутацию Кипра.

    После публикации расследования ICIJ на Кипре перестали работать выпущенные в России карты китайской платежной системы UnionPay. Тогда в минфине острова отмечали, что блокировка карт — это «одностороннее решение поставщика платежных услуг», не связанное с указаниями или запретами правительства.

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    Гость05 Дек 2023 в 20:27
    Подневольные.
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