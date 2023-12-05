Politics: Власти Кипра запретили банкам проводить операции с рублем

Правительство Кипра обязало местные банки прекратить все операции в рублях в рамках «профилактических мер», выяснило местное издание Politics 5 декабря.



Запрет ввели на фоне прибытия на остров правоохранителей США, которые занимаются расследованием обхода санкций против России. Издание отмечает, что американцы вскоре отправят в страну команду из 24 человек, в том числе сотрудников ФБР и агентства по борьбе с финансовыми преступлениями. Всего они рассмотрят 29 судебных дел, связанных с обходом ограничений.

Также в юридических и бухгалтерских организациях начали проводить проверки по факту злоупотребления процедурой ускоренной регистрации бизнеса, с помощью которой россияне получали ВНЖ и разрешение на работу на Кипре.