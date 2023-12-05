Путин рассказал, как мама поставила его в угол

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря впервые посетил открывшийся в прошлом году в Пятигорске Центр знаний «Машук», передает ТАСС. В 1960-х годах в этих местах располагался советский пионерлагерь.
Директор центра Антон Сериков рассказал президенту о «Машуке». Сериков на мультимедийном экране показал слайды с флагманскими программами по обучению представителей общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», работе с наставниками и участниками СВО.
На заседании наблюдательного совета «Движения первых» Путин рассказал личную историю — о том, как в детстве воспитывали его. В частности, как мама поставила его «в угол».
Этот фрагмент выступления президента публикует в своем телеграм-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.
Инициатива создания «Движения первых» возникла в апреле 2022 года. Путин считает важным, что движение состоялось и был открыт центр «Машук».
«Сегодня само движение объединяет уже более четырех миллионов человек. Это, конечно, огромная цифра», — отметил президент России (цитата по ТАСС).