Путин рассказал, как мама поставила его в угол

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря впервые посетил открывшийся в прошлом году в Пятигорске Центр знаний «Машук», передает ТАСС. В 1960-х годах в этих местах располагался советский пионерлагерь.



Директор центра Антон Сериков рассказал президенту о «Машуке». Сериков на мультимедийном экране показал слайды с флагманскими программами по обучению представителей общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», работе с наставниками и участниками СВО.



На заседании наблюдательного совета «Движения первых» Путин рассказал личную историю — о том, как в детстве воспитывали его. В частности, как мама поставила его «в угол».

