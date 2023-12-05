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    В Москве водитель такси успел выскочить из загоревшейся машины, а она поехала дальше

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    Дептранс Москвы опубликовал 5 декабря запись с камер видеонаблюдения, на которых видно, как автомобиль взрывается и загорается. Водитель успевает выскочить из машины — по словам очевидцев, это автомобиль марки «Джак». Он продолжил движение без управления. В столичных пабликах гадают, ехало ли такси с пассажиром или без него.

    ЧП произошло на Волгоградском проспекте. На месте работают пожарные службы, движение ограничено.

    «Дептранс. Оперативно» / T.me

    «На Волгоградском проспекте, в районе владения 177, временно ограничено движение по одной полосе из-за возгорания автомобиля такси. На месте пожара дежурят несколько экипажей ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия», — цитирует MSK1.RU сообщение из Госавтоинспекции.

    «ЮВАО Чат» / T.me

    Пока известно, что пострадал водитель такси, он получил ожог руки и доставлен в больницу.

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