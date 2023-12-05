    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -10

    1 м/с, ю-з

    767мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.67eur98.58

    Не уследил напарник. В Подмосковье железнодорожника дважды переехали грузовые платформы

    263
    1 комментарий

    Жуткий случай произошел на станции Бекасово — это на границе Москвы и Московской области. Там двое железнодорожников расчищали пути от снега. Один работал, другой должен был наблюдать, чтобы напарник не попал под колеса.

    Мужчины трудились на участке, где пути идут под уклон и вагоны по ним скатываются «самоходом». Наблюдатель со своей задачей не справился и коллегу об опасности не предупредил. Видео того, что случилось потом, публикует 5 декабря портал MSK1.RU.

    соцсети

    Тяжелые грузовые платформы переехали мужчину дважды. После первого удара коллега не смог вытащить пострадавшего с рельсов, и следующая платформа переехала раненого еще раз. На подходе была уже третья платформа, но от встречи с ней пострадавшего уже уберегли.

    С места ЧП мужчину увезли живым. Сообщается, что его госпитализировали «с различными травмами».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Несчастный случай на железной дороге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close