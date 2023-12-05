Не уследил напарник. В Подмосковье железнодорожника дважды переехали грузовые платформы

Жуткий случай произошел на станции Бекасово — это на границе Москвы и Московской области. Там двое железнодорожников расчищали пути от снега. Один работал, другой должен был наблюдать, чтобы напарник не попал под колеса.

Мужчины трудились на участке, где пути идут под уклон и вагоны по ним скатываются «самоходом». Наблюдатель со своей задачей не справился и коллегу об опасности не предупредил. Видео того, что случилось потом, публикует 5 декабря портал MSK1.RU.