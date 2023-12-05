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    Курс евро вырос до 100 рублей впервые с октября

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    Курс евро вырос на 1,53%, поднявшись до 100 рублей впервые с 26 октября, свидетельствуют данные Мосбиржи по состоянию на 16:46 мск. Позже рост все-таки замедлился — до 99,92 рубля.

    Приближаться к отметке в 100 рублей евро начал еще утром — тогда курс впервые с начала ноября поднялся до 99 рублей.

    Тем временем доллар прибавил 1,36% — до 92,17 рубля, а юань вырос на 1,15% — до 12,882 рубля. Как рассказал РБК эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, ослабление рубля связано с завершением в стране налогового периода, из-за чего с рынка ушло дополнительное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. При этом спрос на иностранную валюту растет из-за традиционного для конца года всплеска расходов государственного и частного секторов.

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