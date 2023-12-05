«Стрела сработала как пробка». Неумелого арбалетчика спасли сосудистые хирурги Елизаветинской больницы

Уникальную операцию провели сосудистые хирурги Елизаветинской больницы Петербурга, сообщает 5 декабря городской комитет по здравоохранению.
Врачи спасли пациента с ранением нижней полой вены. Характер травмы был, можно сказать, средневековый. 38-летний мужчина поступил в стационар с арбалетной стрелой, пробившей живот и застрявшей в позвоночнике. Раненый заявил, что виноват сам — причина в неосторожном обращении с оружием.
Стрела повредила вену. Странно звучит, но мужчине «повезло» — наконечник стрелы, повредивший сосуд, в то же время закупорил его. Иначе пострадавший умер бы от потери крови в считаные минуты.
«На сегодняшний день пациент чувствует себя хорошо и полностью активизирован. Раны заживают первичным натяжением, пациенту одет послеоперационный бандаж на живот для профилактики формирования грыжи», — сказано в сообщении.
Пациент может ходить, сам принимает пищу и благодарит врачей за «второй шанс» в жизни.