«Стрела сработала как пробка». Неумелого арбалетчика спасли сосудистые хирурги Елизаветинской больницы

Уникальную операцию провели сосудистые хирурги Елизаветинской больницы Петербурга, сообщает 5 декабря городской комитет по здравоохранению.



Врачи спасли пациента с ранением нижней полой вены. Характер травмы был, можно сказать, средневековый. 38-летний мужчина поступил в стационар с арбалетной стрелой, пробившей живот и застрявшей в позвоночнике. Раненый заявил, что виноват сам — причина в неосторожном обращении с оружием.



Стрела повредила вену. Странно звучит, но мужчине «повезло» — наконечник стрелы, повредивший сосуд, в то же время закупорил его. Иначе пострадавший умер бы от потери крови в считаные минуты.