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    «Стрела сработала как пробка». Неумелого арбалетчика спасли сосудистые хирурги Елизаветинской больницы

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    Уникальную операцию провели сосудистые хирурги Елизаветинской больницы Петербурга, сообщает 5 декабря городской комитет по здравоохранению.

    Врачи спасли пациента с ранением нижней полой вены. Характер травмы был, можно сказать, средневековый. 38-летний мужчина поступил в стационар с арбалетной стрелой, пробившей живот и застрявшей в позвоночнике. Раненый заявил, что виноват сам — причина в неосторожном обращении с оружием.

    Стрела повредила вену. Странно звучит, но мужчине «повезло» — наконечник стрелы, повредивший сосуд, в то же время закупорил его. Иначе пострадавший умер бы от потери крови в считаные минуты.

    «На сегодняшний день пациент чувствует себя хорошо и полностью активизирован. Раны заживают первичным натяжением, пациенту одет послеоперационный бандаж на живот для профилактики формирования грыжи», — сказано в сообщении.

    Пациент может ходить, сам принимает пищу и благодарит врачей за «второй шанс» в жизни.

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    Ранение арбалетной стрелой
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