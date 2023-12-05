    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -10

    1 м/с, ю-з

    766мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.67eur98.58

    Боевые действия

    В Смольном рассказали про погибших участников восстановления новых регионов. Их семьям вручили награды

    4240

    С родными погибших участников восстановления и строительства инфраструктуры на территории новых регионов страны встретился губернатор Петербурга Александр Беглов. Указом президента РФ Владимира Путина строителей посмертно наградили орденами Мужества.

    В новых регионах петербуржцы возводили и восстанавливали жизненно важные объекты, разминировали территории. Глава города передал награды их родственникам.

    «Мы чтим память наших героев-строителей. Ваши родные восстанавливали инфраструктуру, строили дороги и выполнили свой долг до конца», — сказал Александр Беглов.

    В церемонии награждения также приняли участие глава «Росавтодора» Вячеслав Петушенко и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

    Ранее Бельский в интервью «Фонтанке» рассказал, что Петербург занимается строительством и восстановлением 48 объектов в Мариуполе. «Это и общежитие, больница, это и онкологический центр, который построен, включая все оборудование, которое там есть. Это Дворец пионеров вместе с бассейном», — уточнил он.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close