В Смольном рассказали про погибших участников восстановления новых регионов. Их семьям вручили награды

С родными погибших участников восстановления и строительства инфраструктуры на территории новых регионов страны встретился губернатор Петербурга Александр Беглов. Указом президента РФ Владимира Путина строителей посмертно наградили орденами Мужества.
В новых регионах петербуржцы возводили и восстанавливали жизненно важные объекты, разминировали территории. Глава города передал награды их родственникам.
«Мы чтим память наших героев-строителей. Ваши родные восстанавливали инфраструктуру, строили дороги и выполнили свой долг до конца», — сказал Александр Беглов.
В церемонии награждения также приняли участие глава «Росавтодора» Вячеслав Петушенко и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.
Ранее Бельский в интервью «Фонтанке» рассказал, что Петербург занимается строительством и восстановлением 48 объектов в Мариуполе. «Это и общежитие, больница, это и онкологический центр, который построен, включая все оборудование, которое там есть. Это Дворец пионеров вместе с бассейном», — уточнил он.