Хитрые «парковщики» за деньги подводят водителей под штрафы в центре Петербурга

Комитет по транспорту выявил в центре Петербурга факт незаконной предпринимательской деятельности, которая может неприятно аукнуться простым автовладельцам. Заплатив за парковку, можно попасть еще и на штраф.
На Лиговском проспекте люди в светоотражающих жилетах за деньги паркуют автомобили посетителей БКЗ «Октябрьский» на тротуаре возле дома 11, сообщает 5 декабря пресс-служба комитета. Дом этот расположен почти напротив концертного зала, и тротуар возле него шире раза в два.
Однако в этом месте запрещено парковаться вдоль проезжей части и на тротуаре, о чем говорит запрещающий знак 3.27 («Остановка запрещена») с табличкой 8.24 («Работает эвакуатор»). А люди в жилетах, предлагающие парковочные услуги за деньги, не являются сотрудниками комитета по транспорту, отмечают в ведомстве. Штраф же за стоянку под знаком — 3000 рублей.
Водителей предупреждают, что деятельность таких «парковщиков» незаконна. Информацию о ней уже передали в правоохранительные органы. «Проверка соблюдения правил парковки по данному адресу продолжится», — добавляют в комитете и просят автомобилистов соблюдать требования дорожных знаков.