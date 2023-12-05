Хитрые «парковщики» за деньги подводят водителей под штрафы в центре Петербурга

Комитет по транспорту выявил в центре Петербурга факт незаконной предпринимательской деятельности, которая может неприятно аукнуться простым автовладельцам. Заплатив за парковку, можно попасть еще и на штраф.

На Лиговском проспекте люди в светоотражающих жилетах за деньги паркуют автомобили посетителей БКЗ «Октябрьский» на тротуаре возле дома 11, сообщает 5 декабря пресс-служба комитета. Дом этот расположен почти напротив концертного зала, и тротуар возле него шире раза в два.