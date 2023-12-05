    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -10

    1 м/с, ю-з

    766мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.67eur98.58

    Хитрые «парковщики» за деньги подводят водителей под штрафы в центре Петербурга

    3223
    11 комментариев
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Комитет по транспорту выявил в центре Петербурга факт незаконной предпринимательской деятельности, которая может неприятно аукнуться простым автовладельцам. Заплатив за парковку, можно попасть еще и на штраф.

    На Лиговском проспекте люди в светоотражающих жилетах за деньги паркуют автомобили посетителей БКЗ «Октябрьский» на тротуаре возле дома 11, сообщает 5 декабря пресс-служба комитета. Дом этот расположен почти напротив концертного зала, и тротуар возле него шире раза в два.

    Однако в этом месте запрещено парковаться вдоль проезжей части и на тротуаре, о чем говорит запрещающий знак 3.27 («Остановка запрещена») с табличкой 8.24 («Работает эвакуатор»). А люди в жилетах, предлагающие парковочные услуги за деньги, не являются сотрудниками комитета по транспорту, отмечают в ведомстве. Штраф же за стоянку под знаком — 3000 рублей.

    Водителей предупреждают, что деятельность таких «парковщиков» незаконна. Информацию о ней уже передали в правоохранительные органы. «Проверка соблюдения правил парковки по данному адресу продолжится», — добавляют в комитете и просят автомобилистов соблюдать требования дорожных знаков.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПарковкаНарушения правил парковки
    ЛАЙК0
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close