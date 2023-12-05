ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за навязывания допуслуг

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО «Сбербанк» и ООО СК «Сбербанк Страхование жизни». Об этом говорится на сайте ведомства 5 декабря. Антимонопольщики заподозрили компанию в антиконкурентном соглашении.



В ФАС обратились граждане, которые сообщили о навязывании банком пакета услуг «Домклик Плюс». В него входят полис страхования жизни и здоровья и иные услуги. При оформлении пакета клиенту предоставляется скидка на процентную ставку по ипотеке от Сбербанка.

Таким образом, если раньше для получения скидки нужно было заключить договор страхования с любой аккредитованной банком компанией, то сейчас скидка в размере 1% предусмотрена, только пока заемщик оплачивает пакет «Домклик Плюс», поясняет служба.