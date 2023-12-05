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    ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за навязывания допуслуг

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    Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО «Сбербанк» и ООО СК «Сбербанк Страхование жизни». Об этом говорится на сайте ведомства 5 декабря. Антимонопольщики заподозрили компанию в антиконкурентном соглашении.

    В ФАС обратились граждане, которые сообщили о навязывании банком пакета услуг «Домклик Плюс». В него входят полис страхования жизни и здоровья и иные услуги. При оформлении пакета клиенту предоставляется скидка на процентную ставку по ипотеке от Сбербанка.

    Таким образом, если раньше для получения скидки нужно было заключить договор страхования с любой аккредитованной банком компанией, то сейчас скидка в размере 1% предусмотрена, только пока заемщик оплачивает пакет «Домклик Плюс», поясняет служба.

    ФАС выявила в действиях банка и страховщика признаки заключения антиконкурентного соглашения. В ведомстве заявили, что предложение Сбербанка о выгодных условиях по ипотеке в случае приобретения допуслуг у определенного страховщика ограничивает остальных участников рынка и лишает страховщиков возможности предоставить клиентам свои услуги. В случае установления вины банку и страховщику грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке.

    «Фонтанка» запросила комментарий у Сбербанка.

    Ранее Сбербанк повысил минимальную ставку по своим базовым ипотечным программам до 15,6% годовых. В Сбере подчеркнули, что по программам с господдержкой ставки не меняются.

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