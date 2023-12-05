Суровая морозная ночь позади. Жители Московского района жаловались на остывшие батареи

Жители Московского района Петербурга провели минувшую ночь без отопления. Причиной холода в квартирах стала коммунальная авария.

О случившемся «Фонтанке» рассказала читательница Светлана. По словам женщины, проживающей по адресу: Авиационная улица, 40, тепло стало покидать квартиру еще накануне, 4 декабря, в 12 часов дня. На отсутствие отопления жаловались и другие жильцы района в общем чате. Скоро окутавшую квартиру прохладу петербурженка терпеть не стала и обратилась в ЖКС. Там отметили, что причина отключения отопления в прорыве трубы, а без тепла осталась не только Светлана, а еще «порядка 180 домов» на улицах Ленсовета и Типанова.

«Со вчерашнего дня включен обогреватель, постоянно кастрюли с кипятком на плите. Хрущевки остывают моментально», — пожаловалась читательница, добавив, что сегодня к 12:20 батареи остаются холодными.

По предварительным данным, всему виной прорыв. ЧП произошло у одного из домов на улице Ленсовета. Судя по кадрам, опубликованным в группе «Московский район СПб Подслушано», территорию заволокло густым паром, место огородили, работают спецслужбы. «Авария теплосети на Ленсовета. В домах нет отопления, будет только завтра к 12.00. На улице -7 градусов мороза, ночью еще холоднее», — пожаловалась подписчица.

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосеть Санкт-Петербурга», работы проводились по адресу: улица Ленсовета, дом 23. На участке с опережением нормативных сроков устранили повреждение на тепловых сетях — заменили более трех метров ненадежного трубопровода. Повода для беспокойства больше нет.