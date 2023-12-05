    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как -10

    0 м/с, штиль

    765мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.67eur98.58

    Меньше арестов, больше УДО. Верховный суд отчитался о работе судебной системы России

    963
    14 комментариев

    В 2023 году российские суды стали чаще удовлетворять ходатайства об условно-досрочном освобождении и реже арестовывать фигурантов. Такую статистику привел глава Верховного суда Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ 5 декабря в Москве, сообщает РИА Новости.

    По словам председателя, за 9 месяцев этого года во всех видах судопроизводства по первой инстанции суды рассмотрели более 28 миллионов дел.

    Лебедев отметил, что число удовлетворенных ходатайств об УДО выросло с 48% до 53%, а число арестов сократилось на 6%. Кроме того, по данным главы Верховного суда, фигурантов стали на 14% чаще отправлять под домашний арест.

    Председатель уточнил, что вскоре планируется принятие ряда постановлений Пленума Верховного суда РФ, в том числе об отдельных вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с организацией и проведением выборов и референдумов в России, сообщает пресс-служба судов Псковской области, присутствующая на заседании.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Суд
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close