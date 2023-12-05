Меньше арестов, больше УДО. Верховный суд отчитался о работе судебной системы России

В 2023 году российские суды стали чаще удовлетворять ходатайства об условно-досрочном освобождении и реже арестовывать фигурантов. Такую статистику привел глава Верховного суда Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ 5 декабря в Москве, сообщает РИА Новости.



По словам председателя, за 9 месяцев этого года во всех видах судопроизводства по первой инстанции суды рассмотрели более 28 миллионов дел.



Лебедев отметил, что число удовлетворенных ходатайств об УДО выросло с 48% до 53%, а число арестов сократилось на 6%. Кроме того, по данным главы Верховного суда, фигурантов стали на 14% чаще отправлять под домашний арест.

