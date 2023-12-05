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    На Новой сцене Александринки станцуют балет в спортивках

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    6 и 7 декабря Социально-Художественный театр сыграет на Новой сцене Александринского театра «Балет. Снегурочка», синтез народных традиций и уличного стиля.

    Фото: alexandrinsky.ru
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    По заявлению создателей, будет представлено двенадцать сцен актуального русского танца в спортивных костюмах. Это мультидисциплинарный танцевальный проект о России, современный пластический спектакль, хореографом которого выступил Александр Челидзе. Александр Челидзе — хореограф и танцовщик, известный по участию в постановках многих театров города, от Мариинского до «Приюта комедианта».

    Огромную роль в постановке играет не только движение тела, но и музыка, которую сочинил на основе П. И. Чайковского композитор Владимир Розанов.

    Оригинальная пьеса А. Н. Островского была взята для основы либретто и переработана драматургом Машей Все-Таки. Помимо этого, в основную ткань повествования были включены документальные вставки — тексты вербатима об идеальном государстве — ритмизированные инструкции из уроков по русским народным танцам, частушки, кличи и заговоры.

    Автор идеи, режиссер и художник Катерина Угленко уверена: «Для того чтобы формировать будущее, необходимо исследовать наши корни и сделать ревизию точки «здесь и сейчас». Традиции и современность — какие между ними связи? Что сегодня работает из нашего многовекового опыта, а что мы несём в себе бессмысленным грузом? Что «наше» и «своё», а что «чужое» и привнесенное (и нужно ли это разделение)? Кто мы и какие ценности нам важны сегодня? В качестве ведущей темы для спектакля мы выбрали «правила» (обычаи, нормы, границы). И вторая тема, следующая из первой, — «свой — чужой», их противопоставление и практика бытования. Через «правила» и «свой — чужой» мы исследуем вопросы идентичности как отдельного человека, так и сообщества людей».

    18+

    Арина Хек

    Фото: alexandrinsky.ru

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