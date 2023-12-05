На Новой сцене Александринки станцуют балет в спортивках

6 и 7 декабря Социально-Художественный театр сыграет на Новой сцене Александринского театра «Балет. Снегурочка», синтез народных традиций и уличного стиля.

По заявлению создателей, будет представлено двенадцать сцен актуального русского танца в спортивных костюмах. Это мультидисциплинарный танцевальный проект о России, современный пластический спектакль, хореографом которого выступил Александр Челидзе. Александр Челидзе — хореограф и танцовщик, известный по участию в постановках многих театров города, от Мариинского до «Приюта комедианта».

Огромную роль в постановке играет не только движение тела, но и музыка, которую сочинил на основе П. И. Чайковского композитор Владимир Розанов.

