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    Петербуржцам расскажут про любовные истории политиков ХХ века

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    У Николая II и Керенского, Сталина и Троцкого, Хрущева и Горбачева общее — не только «род деятельности», политика. Но и удивительность, а то и трагичность любовных историй в их жизни. 9 декабря идем на экскурсию «Love story в политистории» в Музей политической истории России, который, как известно, находится в особняке сердцеедки Кшесинской. 16+

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    Дочь генерала Барановского Ольга, слушательница бестужевско-рюминских Высших женских курсов, познакомившись со студентом Керенским, конечно, и предположить не могла, что он станет самым молодым в истории немонархическим правителем России. Когда Керенского в 1905 году арестовали по политическому делу и выслали в Ташкент, Ольга Барановская-Керенская поехала за ним. А вот в 1920-м ей с детьми пришлось выбираться из России самой.

    Хрущев был женат трижды, с супругой Ниной прожили почти полвека. Правда, официально расписанными — всего несколько лет: зарегистрировали брак, когда Хрущев был уже не во власти, в 1965 году.

    «…засмеялся, и как-то зло и сухо звучал его смех — я потом никогда не слыхала у него такого смеха», — так вспоминала Надежда Крупская первую встречу с Владимиром Ульяновым. Дело было на встрече марксистов, неодобрительно смеялся будущий вождь тогда над предложением одного из собравшихся.

    В ходе экскурсии в Государственном музее политической истории России расскажут не только о политической истории. Начало в 14:30.

    Александра Шеромова

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