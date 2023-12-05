Финляндия собирается нарастить производство снарядов для Украины

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что власти страны в ближайшие недели, вероятно, до Рождества, примут решение об увеличении производства тяжелых артиллерийских боеприпасов. На производство будет направлено несколько десятков миллионов евро. Об этом 5 декабря пишет газета Iltalehti.



«Сейчас объявлен план по значительному увеличению производства боеприпасов. Цель — поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас», — отметил Хакканен.



Он добавил, что Финляндия обратилась к НАТО и ЕС с просьбой увеличить помощь Украине вооружениями.

