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    Третий год с куском силикона в теле. Бастрыкин снова обратил внимание на девочку, у которой куски катетера пошли по венам

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    Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю представить подробный доклад о расследовании уголовного дела, возбуждённого по части 2 статьи 238 УК, о некачественном оказании медицинской помощи ребенку. Об этом 5 декабря сообщается в телеграм-канале Следкома.

    Фото: Тимофей Калмаков /59.ru
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    Инцидент произошёл в городе Березники в апреле 2021 года. Девочка родилась недоношенной, весила 1,7 кг, и в больнице ей поставили катетер. Менее чем через сутки он порвался. 15,5 сантиметра силиконовой трубки остались в вене, а через три дня один из них дошёл до лёгочной артерии. До того, как катетер оказался у сердца, извлечь его из вены не пытались.

    Издание 59.RU писало, что в марте Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. За это время, как утверждает мама девочки, дело не сдвинулось с места, не была назначена даже экспертиза, и женщина снова обратилась к главе СК с просьбой передать дело в специальный отдел.

    «От следователя нам стало известно, что вторую часть катетера уничтожили. Она должна была храниться в карантинной зоне, а за уничтожение несет ответственность главный врач, но и тут никто не был наказан», — рассказывает мать ребёнка.

    Издание подробно рассказывало, как живёт девочка с силиконом в артерии. Ей уже больше двух лет. За это время больницы стали для семьи вторым домом, но врачи говорят, что показаний для удаления инородного предмета нет. А если появятся, то ребенку придется вскрывать грудную клетку. Также за два года не удалось выяснить, кто виноват — сотрудники роддома или производитель катетера.

    Фото: Тимофей Калмаков /59.ru

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