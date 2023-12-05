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    Температура в Петербурге ниже нормы и продолжит снижаться. Готовьтесь к минус 18

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    В Петербурге сохраняется умеренный мороз. В ближайшие дни он будет крепчать.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 декабря в городе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер переменный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 8–10 градусов, в окрестностях местами до минус 13, днем составит минус 6–8. На дорогах местами гололедица.

    Как сообщает центр «ФОБОС», температурные показатели сейчас ниже климатической нормы. Сегодня активные атмосферные вихри обойдут Северную столицу стороной. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

    Завтра такой характер сохранится, а 7 декабря ещё похолодает: ночью будет минус 11–13 градусов, в окрестностях местами минус 15–18.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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