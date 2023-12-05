Именем порядочного брокера у петербурженки увели 6 миллионов. Она заложила всё

Шесть миллионов рублей выложила жительница Приморского района Петербурга, доверившись интернет-рекламе. Встав на путь инвестора, она вложилась в бизнес мошенников, стало известно «Фонтанке» 4 декабря.
В полицию с заявлением об особо крупном хищении обратилась 68-летняя женщина, которая на протяжении последних трёх месяцев пыталась заработать на бирже. В конце августа её соблазнила сетевая реклама, обещавшая стабильный доход на дивидендах.
«Порядочный брокер» перезвонил вскоре после заполнения анкеты. Провёл инструктаж, подсказал три приложения, установку проконтролировал по видеосвязи и предложил начать со 150 долларов.
Прибыль текла рекой, начинающий инвестор входила в раж. Возможность несколько раз вывести суммы внушала доверия, и меньше чем через месяц был оформлен автокредит.
Дальше — трудности с выводом больших сумм, заморозка счетов и необходимость вносить всё больше и больше для их разблокировки. Женщина взяла займ под залог «Шкоды», а потом и квартиры в Юнтолово, не забыв отстегнуть за юридическую помощь подсказанному «брокером» специалисту.
Череду займов остановила проживающая в Москве дочь. Узнав о заложенной квартире, она позвонила в полицию.