Именем порядочного брокера у петербурженки увели 6 миллионов. Она заложила всё

Шесть миллионов рублей выложила жительница Приморского района Петербурга, доверившись интернет-рекламе. Встав на путь инвестора, она вложилась в бизнес мошенников, стало известно «Фонтанке» 4 декабря.



В полицию с заявлением об особо крупном хищении обратилась 68-летняя женщина, которая на протяжении последних трёх месяцев пыталась заработать на бирже. В конце августа её соблазнила сетевая реклама, обещавшая стабильный доход на дивидендах.

«Порядочный брокер» перезвонил вскоре после заполнения анкеты. Провёл инструктаж, подсказал три приложения, установку проконтролировал по видеосвязи и предложил начать со 150 долларов.