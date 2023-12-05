В Туле нашли зарезанным годовалого ребенка. Отец мальчика пытался покончить с собой в поле

Тело годовалого ребенка обнаружили в Ленинском районе Тулы вечером 4 декабря. Подозреваемый по уголовному делу об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ) был вскоре задержан. Им оказался отец малыша.
Как сообщает Следственный комитет региона, ребенку нанесли смертельное ножевое ранение. На месте происшествия работают следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции и экспертами.
В управлении МВД по Тульской области добавили, что подозреваемого задержали в двух километрах от места преступления. Отец мальчика пытался совершить суицид в поле.
На место задержания вызвали скорую помощь. В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает. В ближайшее время подозреваемый будет передан в следственные органы. О мотивах преступления пока не сообщается.