В Петербурге новый дефицит — теперь горожане испытывают проблемы с кухнями

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Это были золотые икеевские времена, когда покупка и сборка мебели укладывались в два дня. Сегодня приобретение сердца квартиры — кухни — испытание на прочность не только для кошелька, но и для нервов. Да, модульные шкафы и тумбы по бросовой цене можно унести с собой прямо сейчас. Что же касается изготовления гарнитуров по индивидуальным проектам, стандартный ответ мебельщиков: ждите не раньше февраля. Лишь немногие компании обещают уложиться с изготовлением и сборкой в кратчайшие сроки.

Все прибавило в цене

По данным Росстата, с января по сентябрь 2023 года на услуги по изготовлению и ремонту мебели в Петербурге ушло 1,2 миллиарда рублей — на 42 % больше, чем за тот же период прошлого года. И вовсе не потому, что год назад граждан не волновала меблировка.

Начать стоит хотя бы с того, что цены на мебель как подскочили в феврале прошлого года на 25 %, так и продолжают расти. Если в январе прошлого года, по данным Росстата, платяной шкаф в среднем обходился в 24,6 тысячи рублей, то в октябре этого года ценник добрался уже до 30 тысяч. На 5 тысяч в среднем, до 34,2 тысячи рублей, приросли в стоимости диваны-кровати. На те же 5 тысяч выросли цены и на наборы корпусной мебели, до 67,5.



Еще интереснее менялись цены на ДСП и доски. Стремительное падение расценок, начавшееся в феврале прошлого года, обернулось столь же стремительным ростом с марта нынешнего. К этому октябрю цена за кубометр доски отросла более чем в полтора раза, до 23,8 тысячи рублей, и на 20 %, до 0,4 тысячи рублей за квадратный метр, прибавили плиты ДСП.



«Если ящики будут в наличии»

Сказать точно, сможете ли вы прямо сегодня забрать домой выбранный на сайте «Леруа» гарнитур, никто по телефону вам не сможет.

— Если данные ящики будут в наличии, вы сможете сразу купить. Сколько времени займет сборка заказа, такой информации нет, — говорят на горячей линии магазина.



Заказать гарнитур по своим размерам — отдельный квест, потому что сначала нужно записываться на проектирование. Прямо сегодня можно сорваться и поиграть со специалистом в кухонный конструктор в магазине сети на Выборгском шоссе, с 15 до 16 часов, на улице Уральской есть единственное свободное время с 17 до 18. Для тех, чей работодатель не поощрит проектировку кухни среди рабочего дня, ближайшее адекватное окошко есть в эту среду, с 19 до 20 часов на Уральской. Следует быть готовым к тому, что уложиться дешевле 120 тысяч вряд ли получится.



На сайте магазина ценник на модульные кухни длиной 2 метра начинается от 13 тысяч рублей. За эти деньги предлагают три навесных шкафа и два напольных из ЛДСП в белом цвете. Можно, конечно, понадеяться, что гарнитур встанет как влитой на предназначенное ему место. Но практика показывает, что щели будут, как пить дать. Подгонять их под вертикаль и подгонять прочую тонкую настройку, говорят сборщики, придется за отдельную плату.

Оплаченный заказ от казусов тоже не убережет. Есть риск столкнуться с ситуацией, когда через пару дней после оплаты вам позвонят из магазина и с прискорбием сообщат, что «выбранных вами панелей нет и больше не будет никогда». И заменить их можно только на два цвета — а-ля сырой бетон или что-то в этом духе.



«Совершенно другой ценовой сегмент»

В «Максидоме» торгуют только готовыми кухнями, цены на двухметровые гарнитуры начинаются от 16 тысяч рублей. Мебель можно забрать сразу после покупки.

В магазине Hoff купить бюджетную кухню можно прямо сейчас, цены тоже стартуют от 13 тысяч рублей. За эти деньги предложат мебель из ЛДСП российского производства. И то, что выбранный гарнитур удастся сразу забрать, не факт.

— Нужно понимать, что какие-то кухни есть в наличии, какие-то нужно будет ожидать. Где-то есть кухни уже готовые, и они могут быть в доступности либо со склада в Москве (там 4 дня срок поставки), либо со склада в Петербурге (1–2 дня срок поставки). А могут быть позиции, которых нужно будет ждать 7 дней, 14 и 30 дней, — говорят на горячей линии магазина.

Даже если повезло и ваш гарнитур есть, придется подойти творчески к заделыванию стыков между напольными шкафами: каждый укомплектован своей столешницей. Если же хочется сплошную столешницу, тогда ваш заказ переходит в разряд планируемых, и там, говорят в магазине, «будет совершенно другой ценовой сегмент». Ценник на кухни под заказ стартует от 100 тысяч рублей.



— Там все наборное, то есть отдельно корпуса считаются, отдельно фасады, отдельно петли, ручки, столешницы, то есть цена может вырасти, — объясняют менеджеры сети.

Попасть на индивидуальное проектирование за здорово живешь тоже не выйдет. Варианта два: либо ждать консультацию в магазине «в порядке живой очереди», либо записаться онлайн на сайте. Ближайшее окошко на адекватное «послерабочее» время позже 19 часов есть только на 8 декабря.

Самую бюджетную кухню можно собрать из готовых ЛДСП-модулей «Первой мебельной фабрики», в наличии они есть самых разных габаритов по цене от 3,1 тысячи рублей. Единственный нюанс — забирать модули придется самостоятельно. Гарнитур «эконом» обойдется в 58 тысяч рублей. В составе базовой версии длиной 2,1 метра — три напольные тумбы и три навесных шкафчика. Забрать его сразу в день покупки не получится, потребуется время на изготовление, однако на фабрике обещают уложиться в 2 недели. Визит сборщика, говорят на фабрике, состоится в течение трех дней.



«Ждите ответа»

На вопрос о том, сколько времени придется ждать изготовления заказа, и в «Леруа», и в Hoff отвечают дежурной фразой: «Скажут в магазине на проектировании». В действительности ожидание может растянуться надолго. К примеру, «Кухзавод» на изготовление гарнитура, как следует из договора, закладывает 40 рабочих дней.

В отдельную статью стоит выделить ожидание сборщика, который превратит груду сваленных в кучу досок в тумбы и полки. В Hoff обещают, что в теории сборщик придет на следующий день после доставки.

А вот за сборщиками от «Леруа» придется побегать.

— На сборку мебели вы заказываете мастера, в течение нескольких дней он с вами связывается, назначает дату и время, когда к вам приедет, — объясняют в «Леруа».

По такой же схеме придется уговаривать мастера от «Кухзавода». Собирать своими силами или приглашать умельца со стороны — означает лишиться гарантии.



Сборщика от «Максидома» придется дожидаться несколько недель: ближайшая дата, на которую принимают заявки, — 3 января.

— До конца декабря свободных дат на сборку уже нет. В ноябре были хорошие скидки на кухни, очень активно покупали. На несколько магазинов — одна бригада сборщиков. В одном магазине есть единственное место — на 25 декабря, возможно, получится согласовать, — объяснили в отделе сервиса магазина.

Еще одна статья расходов — оплата сборки. В «Кухзаводе» это 15 % от стоимости заказа, в Hoff — 10 %, но не менее 4,999 тысячи рублей, в «Леруа» стоимость услуги назовут только при оформлении заказа.

Сборка кухни от «Максидома» обойдется в 1,7 тысячи рублей за погонный метр, то есть за двухметровый гарнитур придется выложить 3,4 тысячи. Установка мойки, смесителей и техники, купленных здесь же, входит в стоимость сборки, за стороннюю придется доплачивать дополнительно, от 300 до 700 рублей за единицу. Подключение любой техники, вне зависимости от того, где она куплена, оплачивается отдельно.



«Люди избалованы зарплатами»

Основные производители плитной продукции, которая идет на изготовление кухонь, — заводы «Эггер» и «Кроношпан». И производители сейчас работают не покладая рук, объясняет президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Александр Шестаков, решая попутно целый комплекс вопросов, которые усложняют жизнь.



— Плитные заводы загружены, загрузка довольно высокая. Сильно выросли, в два раза, цены на химикаты — карбамиды и смолы, из чего делается плитная продукция. Плитники начали поднимать стоимость. Пока еще ненамного, но ждем еще одно повышение в ближайшее время. Увеличились сроки поставки фурнитуры: раньше ехала из Европы, сейчас — из Китая в большинстве случаев. Из Европы тоже едет, но по времени все стало гораздо дольше. Поэтому всем компаниям требуется больше денег в оборотные средства, потому что закупаться приходится гораздо большими партиями, требуются места для хранения, — рассказал Александр Шестаков.



А вот с фасадами никаких проблем у изготовителей нет, говорит эксперт, их в наличии огромное количество. И если в каком-то магазине говорят об ограниченном выборе — это всего лишь стиль работы самого магазина.

Средняя стоимость гарнитура сейчас стартует от 50 тысяч рублей. И здесь определяющим фактором цены является качество исходной плиты. К дешевым «мебелям» у экспертов отношение скептическое.



— Единственное, что с ними не так, — это просто хлам, — говорит Шестаков о кухонных гарнитурах низшего ценового сегмента. — Купите такой гарнитур, а потом позовите эксперта по мебели, чтобы сказал, что это такое на самом деле продается. Там такое количество формальдегидов (формальдегид — ядовитый газ, вещества на его основе используют в ЛДСП как связующее. — Прим. ред.)! В мебели все очень понятно — чем больше формальдегидов, тем дешевле стоимость в геометрической прогрессии. У всего есть предел. Учитывая, что магазины — не производители, и еще с продажи таких гарнитуров и производитель должен что-то заработать, и они должны заработать. Нормальная фабрика не в состоянии такую мебель произвести.



Сроки ожидания изготовления заказов в магазинах напрямую зависят от производителей, объясняет эксперт. Свои заказы магазины размещают на предприятиях, которые реально изготавливают кухни. И те в первую очередь обслуживают свои собственные заказы, и только потом — все остальные.

Проблемы со сборщиками — повальная тенденция, с ними массово столкнулись все продавцы мебели, отмечает Шестаков:



— Все эти самозанятые сегодня хотят работать, завтра не хотят. Люди избалованы зарплатами. Организации всевозможных правовых форм, занимающиеся сборкой, которые появились сейчас в огромном количестве, портят людей, и большим предприятиям набирать сборщиков стало очень сложно.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»