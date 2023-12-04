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    «Политические репрессии не должны повторяться». Путин ответил священнику о сохранении памяти репрессированных

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    Президента России Владимира Путина спросили о сохранении памяти о политических репрессиях. Вопрос прозвучал во время встречи с советом по правам человека 4 декабря. Отец Кирилл Каледа заявил, что рабочая группа увековечивания памяти жертв репрессий закончит свою работу в этом году и попросил пролонгировать ещё на пять лет исследования о пострадавших от политических гонений.

    «Мы очень далеки от завета Анны Ахматовой «хотелось бы всех поименно назвать», — сказал отец Кирилл. Он рассказал, что мероприятиями по сохранению памяти занимается военно-историческое общество. Кроме того, отметил, что скоро исполняется 100 лет кончины патриарха Тихона, но широкой публике пока недоступна картина, посвященная его смерти, которая хранится в Третьяковской галерее.

    «Когда мы говорим о жертвах политических репрессиий, мы говорим о самых разных людях — и о противниках советского строя, и о сторонниках, оказавшихся за решеткой из-за столкновения политических группировок, были и случайные люди. Все это важно. Но для вас важнее, чтобы подобное не повторялось. Все это в целом нанесло ущерб для государства», — ответил президент. Он добавил, что работа по сохранению памяти репрессированных должна быть продолжена.

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