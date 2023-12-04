«Политические репрессии не должны повторяться». Путин ответил священнику о сохранении памяти репрессированных

Президента России Владимира Путина спросили о сохранении памяти о политических репрессиях. Вопрос прозвучал во время встречи с советом по правам человека 4 декабря. Отец Кирилл Каледа заявил, что рабочая группа увековечивания памяти жертв репрессий закончит свою работу в этом году и попросил пролонгировать ещё на пять лет исследования о пострадавших от политических гонений.

«Мы очень далеки от завета Анны Ахматовой «хотелось бы всех поименно назвать», — сказал отец Кирилл. Он рассказал, что мероприятиями по сохранению памяти занимается военно-историческое общество. Кроме того, отметил, что скоро исполняется 100 лет кончины патриарха Тихона, но широкой публике пока недоступна картина, посвященная его смерти, которая хранится в Третьяковской галерее.