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    Путин ответил про либерализацию «народной» наркотической статьи

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    Применение наказания за незаконный оборот наркотических средств надо совершенствовать, заявил президент России Владимир Путин на рассказ правозащитника Евы Меркачевой про «народную» 228 статью, по которой в некоторых тюрьмах сидит уже большая часть осужденных.

    Как заявил Путин 4 декабря на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, это — «тонкий вопрос».

    «Да, я знаю, что у нас сейчас "тюремное население" уже в значительной степени формируется за счет тех, кто нарушает закон в сфере незаконного оборота наркотических средств. Нужно ли здесь что-то либерализовать? Нужно, безусловно, что-то совершенствовать», — прокомментировал президент.

    Но, по его словам, все возможные изменения надо анализировать внимательно, со специалистами. Потому что если бы, по словам главы государства, спросили родителей, которые потеряли детей из-за наркотиков, то они бы авторов такой инициативы «не похвалили».

    «Если считаете, что это требует внимания со стороны государства, мы так и сделаем», — резюмировал Путин.

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