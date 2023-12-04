Путин ответил про либерализацию «народной» наркотической статьи

Применение наказания за незаконный оборот наркотических средств надо совершенствовать, заявил президент России Владимир Путин на рассказ правозащитника Евы Меркачевой про «народную»
Как заявил Путин 4 декабря на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, это — «тонкий вопрос».
«Да, я знаю, что у нас сейчас "тюремное население" уже в значительной степени формируется за счет тех, кто нарушает закон в сфере незаконного оборота наркотических средств. Нужно ли здесь что-то либерализовать? Нужно, безусловно, что-то совершенствовать», — прокомментировал президент.
Но, по его словам, все возможные изменения надо анализировать внимательно, со специалистами. Потому что если бы, по словам главы государства, спросили родителей, которые потеряли детей из-за наркотиков, то они бы авторов такой инициативы «не похвалили».
«Если считаете, что это требует внимания со стороны государства, мы так и сделаем», — резюмировал Путин.