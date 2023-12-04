Путин ответил про либерализацию «народной» наркотической статьи

Применение наказания за незаконный оборот наркотических средств надо совершенствовать, заявил президент России Владимир Путин на рассказ правозащитника Евы Меркачевой про «народную» 228 статью , по которой в некоторых тюрьмах сидит уже большая часть осужденных.



Как заявил Путин 4 декабря на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, это — «тонкий вопрос».

«Да, я знаю, что у нас сейчас "тюремное население" уже в значительной степени формируется за счет тех, кто нарушает закон в сфере незаконного оборота наркотических средств. Нужно ли здесь что-то либерализовать? Нужно, безусловно, что-то совершенствовать», — прокомментировал президент.