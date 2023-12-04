Путин предложил аккуратно помочь вдовам погибших в СВО, у которых не было официального брака

Надо продумать меры поддержки для женщин, живших в гражданском браке с погибшими участниками СВО, заявил президент России Владимир Путин на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.



Как сказал глава государства 4 декабря, надо «безусловно, подумать», как помочь женщинам, у которых нет свидетельства о браке, чтобы ни общие дети, «которые в таких союзах не редкость, ни сами женщины не остались без государственной поддержки. Но аккуратно».