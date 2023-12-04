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    «Неприятно произносить это слово». Путин высказался о пытках в России

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    На встрече с Советом по правам человека президенту Владимиру Путину рассказали о пытках. Правозащитники отчитались, что добились рассмотрения законопроекта о включении понятия «пытки» в Уголовный кодекс.

    «Неприятно произносить это слово, но контроль нужно продолжить — выявлять эти уродливые явления в деятельности правоохранительных органов и пенитенциарной системы. Если мы хоть что-то упустим, то будем иметь последствия для единства нашего общества», — сказал президент.

    Он также заметил, что не все проблемы решены и в плане сроков ведения следствия: «Люди под следствием сидят годами. Это недопустимо. Об этом можно говорить до утра». Президент не стал уточнять, о ком конкретно идет речь.

    Летом 2022 года Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки. В том числе уточнялось само понятие «пытки» в российском законодательстве.

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